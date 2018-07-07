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Joker çalıyor, gençler eğleniyor

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Papageno Bar’da DJ Mr. Joker eşliğinde eğlence bir başka yaşanıyor

Joker çalıyor, gençler eğleniyor
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Girne’de eğlencenin nabzını tutan Papageno Bar, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kalitesi, atmosferi ve eğlencesiyle sektörün önde gelen eğlence mekanları içinde yer alan Papageno, gerek hafta içi gerekse hafta sonları eğlence severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Mekanda özellikle Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez ismi olan DJ Mr. Joker’le eğlence bir başka yaşanıyor.

DJ Mr. Joker, temposu yüksek şarkılarla konukları hareketlendirirken, mekandaki enerji de geç vakitlere kadar bir an olsun düşmüyor.

 

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