banner107
29 0
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
38 0
13 0
231 0
9 0
Ödül töreninde şıklık yarışı
Ödül töreninde şıklık yarışı
52 0
MTG ohh, GG off dedi
MTG ohh, GG off dedi
54 0
105 0
banner82
banner147

“Her anınız sevgiyle geçsin”

banner27

Merit Park Hotel’de hayranlarıyla buluşan Sıla, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenlerini büyüledi

“Her anınız sevgiyle geçsin”
banner137

Merit Park Hotel’de sahne alan sevilen sanatçı Sıla, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenlerini kendisine hayran bıraktı.

Konser alanını dolduran konuklarının sevgililer gününü kutlayarak geceye başlayan Sıla, “Her anımız sevgiyle geçsin” dedi.

Sıla, giydiği siyah uzun elbisesi ve zarafeti ile izleyenlerini adeta büyüledi.

Yoğun bir alkış ile geceye başlayan Sıla, dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirerek seyircilerinden tam not aldı.

Konserinde eski ve yeni albümlerinden parçalara yer veren Sıla, sevilen parçalarının pek çoğunu konuklarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Konser bitiminde, “Daha güzel,sevgi dolu günlerde görüşmek dileğiyle” diyerek hayranlarına veda eden Sıla, Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.