“Her anınız sevgiyle geçsin”

Merit Park Hotel’de hayranlarıyla buluşan Sıla, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenlerini büyüledi

Merit Park Hotel’de sahne alan sevilen sanatçı Sıla, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenlerini kendisine hayran bıraktı.

Konser alanını dolduran konuklarının sevgililer gününü kutlayarak geceye başlayan Sıla, “Her anımız sevgiyle geçsin” dedi.

Sıla, giydiği siyah uzun elbisesi ve zarafeti ile izleyenlerini adeta büyüledi.

Yoğun bir alkış ile geceye başlayan Sıla, dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirerek seyircilerinden tam not aldı.

Konserinde eski ve yeni albümlerinden parçalara yer veren Sıla, sevilen parçalarının pek çoğunu konuklarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Konser bitiminde, “Daha güzel,sevgi dolu günlerde görüşmek dileğiyle” diyerek hayranlarına veda eden Sıla, Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.