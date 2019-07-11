Hadise Girne’yi salladı

Ünlü sanatçı Hadise, Girne Amfi Tiyatro’da sahneye çıktı, üç bin kişiye muhteşem bir gece yaşattı

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Hadise, Girne Amfi Tiyatro’da unutulmaz bir gece yaşattı.

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9. Girne Kültür Sanat Günleri, Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Hadise’nin verdiği konserle devam etti.

Girne Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Hadise, konseri izlemeye gelen yaklaşık 3 bin kişiyle birlikte şarkılarını söyleyerek, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Hadise konserde, “Sıfır Tolerans”, “Stir me up” ve “Yaz günü” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahneye bir kız çocuğunu davet ederek dans eden Hadise yanına aldığı çocuklara "Benim gibi olmak istiyorsanız müzik ve dans konusunda çok çalışmalısınız ama bunu yaparken eğitiminizi aksatmamalısınız. Bana söz verin. Çünkü ben başarıyı bunlara borçluyum" dedi.



Girne Belediye Başkanı As Başkanı Hakan Onurlu ve As Başkan Yardımcısı Ziya Sencer, Girneliler ve belediye meclis üyeleri adına Hadise’ye çiçek ve hediye takdim etti.

9. Girne Kültür Sanat Günleri, 23 Temmuz’da Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseriyle devam edecek.