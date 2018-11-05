Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp’e 13 yıl hapis

Türkiye’yi temsil ettiği uluslararası bir yarışmada güzellik kraliçesi seçilen Sibel Demiralp, iş adamı H.F.'nin çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada suçlu bulundu

Sibel Demiralp, 2016 yılında 14’üncüsü düzenlenen The Queen of Eurasia güzellik yarışmasında birinci seçilen ilk Türk kadın unvanına sahip olmuştu. Temmuz 2017’de iş adamlarına tuzak kuran bir çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan Demiralp ve 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

MAHKEME SUÇLU BULDU

Sözcü'nün haberine göre; İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, önceki gün davayı karara bağladı. Demiralp ile birlikte 5 sanık, takı ve mücevherat işi yapan iş adamı H.F.’ye karşı eylemlerinden dolayı suçlu bulundu. Sanıklar, “Nitelikli yağma”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Kredi kartını kötüye kullanma” suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza verilen sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, Sanık Melike Savaş’ın ise beraatine hükmetti.

“ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİLER”

İş adamı H.F., ifadesinde, internet üzerinden tanıştığı manken Sibel Demiralp’in kahvaltı daveti üzerine gittiği Şişli’deki evde, 5 kişinin kendisini dövdüğünü, Sibel Demiralp’in de bulunduğu evde şantaj amaçlı çıplak fotoğraflarını çeken kişilerin, banka hesabından 240 bin TL’yi de zorla kendi hesaplarına geçirdiğini söylemişti.

Sibel Demiralp ise önceki duruşmalarda yaptığı savunmada ağlayarak, pişman olduğunu söylemişti.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Aslen Adanalı olup İşletme mezunu olan Demiralp, geçtiğimiz yıl Fashion Week defilesine hazırlanırken kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.