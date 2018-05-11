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Gökçe Kırgız’la keyifli gece

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Maxim Royal'de sahne alan Gökçe Kırgız, sevilen şarkılarının pek çoğunu konuklarıyla hep bir ağızdan seslendirerek keyifli bir gece yaşanmasını sağladı

Gökçe Kırgız’la keyifli gece
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 Merit Royal Hotel bünyesinde bulunan Maxim Royal'de eğlence serisi hız kesmeden devam ediyor.

Yerli sanatçı Türkan Arslan gecenin açılışını yaparak seslendirdiği şarkıları ile konuklarına tadına doyum olmayan müzik ziyafeti verdi. Daha sonra sahneye gelen ünlü şovmen Gediz, sergilemiş olduğu şarkı, dans ve esprileri ile izleyenleri kahkahalara boğdu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Gökçe Kırgız, Maxim Royal’i dolduran konuklara muhteşem bir konser verdi.

Gökçe Kırgız, sevenleriyle buluşarak yine akıllardan silinemeyecek bir performansla fark yarattı. Sevilen şarkılarının pek çoğunu konuklarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

 

Şarkılarını sahne performansıyla da renklendiren Gökçe Kırgız,  konuklarından büyük alkış aldı.

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