Girne’de Mary Jane fırtınası esti

Son zamanların en çok dinlenen parçası Mary Jane’nin yaratıcılarını ağırlayan Retro Bar’da unutulmayacak bir sezon açılış partisi yaşandı

Girne’nin eğlencede adından söz ettiren mekanı Retro Lounge geçtiğimiz haftasonu hafızalardan silinmeyecek bir sezon açılış partisi ile konuklarına‘Merhaba’ dedi.

Son zamanların en çok dinlenen parçası Mary Jane’nin yaratıcılarını ağırlayan mekanda adeta iğne atsan yere düşmedi.

Eğlencenin, coşkunun ve müziğin doruklarda yaşandığı kaliteli gece mekanın kış sezonuna hazır olduklarının mesajını verdi.

Kabinde setlerin başında Türkiye’nin başarılı DJ’i İlkay Şencan sahnede ise son zamanların en çok konuşulan yetenekli ismi Burry Soprano vardı. İkilinin muhteşem performansları gelen konuklardan tam not aldı. Konuklara muhteşem bir gece yaşatan ikili yaklaşık 3 saat sahnede kalarak gelen konuklara doyulmaz bir eğlence yaşattı.

Aynı zamanda Retro’nun olmazsa olmazı DJ Ümit Akdeniz ise her zaman olduğu gibi kabinde yerini aldı. Uzun bir süre hafızalardan silinmeyecek olan bu muhteşem açılış partisinin ardından mekanın bir sonraki getireceği isim merakla bekleniyor.

Başarılı işletmeci Gamze Yücel ise “Bu sezonda da Girne’de eğlencenin nabzı yine Retro’da atacak bizi takip etmeye devam edin” diye açıklamada bulundu .