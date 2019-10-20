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Girne’de Bogota rüzgarı

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Girne’de geçtiğimiz hafta hizmete açılan Bogota Bar, kalitesi, atmosferi ve eğlence anlayışı ile büyük fark yarattı

Girne’de Bogota rüzgarı
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Girne, yeni bir eğlence mekanına daha kavuştu.

Ülkenin başarılı girişimcilerinden Koray Topaloğlu’nun işletmeciliğinde hizmete açılan Bogota Bar, kalitesi, atmosferi ve eğlence anlayışı ile büyük fark yarattı.

Bogota’nın açılış gecesine akın eden eğlence severler, coşkulu saatler yaşadı. Önce sevilen sanatçı Hikmet Kurtarıcıoğlu’nun şarkıları ve ardından başarılı DJ Uğur Atay’ın setleriyle eğlenen konukların keyfine diyecek yoktu.

Kısa sürede Girne eğlence hayatında adından söz ettirmeyi başaran Bogota’nın rağbet gören ritmi yüksek geceleri önümüzdeki haftalarda da yaşanmaya devam edecek.

Hafta içi ve hafta sonu büyük sürprizler yaparak eğlence hayatına damga vuracak olan Bogota Bar’ın kış sezonuna damga vurması bekleniyor.

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