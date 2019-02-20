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Ferhat Göçer’le aşklar tazelendi

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Aşk şarkılarının duayeni Ferhat Göçer, Acapulco Hotel’de hayranlarının karşısına çıktı; söylediği şarkılarla mest etti

Ferhat Göçer’le aşklar tazelendi
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Türkiye’nin sevilen sanatçılardan Ferhat Göçer, Sevgililer Günü özel programı kapsamında Acapulco Hotel’de geçtiğimiz Cumartesi gecesi hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Aşk şarkılarının yaratıcısı olan Ferhat Göçer, Acapulco Hotel’deki unutulmaz gecede, başta "Cennet" olmak üzere birçok eserine geniş yer verirken, kendisi izlemeye gelen yaklaşık 2 bin kişiye de unutulmaz saatler yaşattı.

Kendi özel orkestrasıyla sahneye çıkan sanatçı, repertuarında İbrahim Tatlıses’in şarkılarına da yer verdi.

 

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