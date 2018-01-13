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Eğlencede kalite arayanların adresi

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Girne eğlence hayatının zirvedeki ismi Papageno Bar’da konukların keyfine diyecek olmuyor

Eğlencede kalite arayanların adresi

Kalitesi ve atmosferiyle fark yaratan Girne eğlence hayatının zirvedeki ismi Papageno Bar, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Muhabbet ve alternatif eğlence isteyenlerin buluştuğu Papageno’da konukların keyfine diyecek olmuyor.

Her akşam tıklım tıklım dolan Papageno Bar’da özellikle Cumartesi akşamları bir başka yaşanıyor.

DJ kabinine geçer geçmez çaldığı hareketli şarkılarla eğlencenin doruğa çıkmasını sağlayan DJ Uğur Atay, tempoyu bir an olsun bile düşürmüyor.

Geç saatlere kadar süren eğlencede, gençler müziğin ve dansın keyfini sürerken, ortaya renkli görüntüler çıkıyor.

Her gece konuklarıyla yakından ilgilenen Papageno Bar’ın Direktörü Koray Topaloğlu ise, kusursuz hizmet sağlarken, herkesin büyük takdirini kazanıyor.

 

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