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Eğlence tavan yaptı

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Meril Restoran’da düzenlenen nişan töreninde neşe ve eğlence tavan yaptı

Eğlence tavan yaptı
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Hamitköy’deki eğlence mekanlarından olan Meril Restorant’ta neşeli saatler yaşanmaya devam ediyor.

Meril Restorant’ta geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi gecesi eğlence ara vermeden  devam etti. Mekanın daimi sanatçılarından Fisun, Demet, Çilem Şahan ve klavyede İrfan birbirinden hareketli şarkıları ile Meril Restorant’a gelen konuklara keyifli bir eğlence sunarken, Özlem Sultan danslarıyla mekana renk kattı. Eğlence severler sanatçıların söylediği hareketli şarkılar da bir an olsun dans pistini boş bırakmadılar.

Gecede ayrıca Cansu ve Hüseyin’in nişan törenleri neşe içinde gerçekleşirken, genç çiftin ailesi ve arkadaşları bu mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadılar.

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