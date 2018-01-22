Ebru Gündeş’ten müzik ziyafeti

Elexus Hotel’de sahne alan Ebru Gündeş, iki bin 500 kişiye müzik ziyafeti yaşattı

Elexus Hotel’de Cumartesi akşamı sahne alan Ebru Gündeş sevilen şarkılarından oluşan özel bir repertuarla sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Türk Sanat müziği şarkıları ile sahnesine başlayan sanatçı kendisinin sevilen şarkılarını birbiri ardına söyledi ve muhteşem bir geceye daha imza attı.

Duygusal şarkılardan hareketli şarkılara geçiş yaptığı konserinde dinleyenler tarafından tam not alan sanatçıya sahnesinde profesyonel dansçılar da eşlik etti.

Yaklaşık 2 bin 500 kişiye her zaman olduğu gibi yine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı misafirlerin alkışları arasında konserini sonlandırdı.