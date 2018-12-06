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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Ebru Gündeş fırtınalar kopardı

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Golden Tulip Otel’de sahne alan Ebru Gündeş, dillerden düşmeyen şarkılarıyla hayranlarını büyüledi

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Ebru Gündeş fırtınalar kopardı
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Popüler müziğin ünlü yorumcusu Ebru Gündeş, Golden Tulip Otel &Pasha Casino sahnesinde geçtiğimiz Cumartesi 1500’ü aşkın hayranına unutulmaz bir nostalji akşamı yaşattı. 

Son derece sade bir sahne kıyafeti ile konukların karşısına çıkan, sahne diyaloglarına girmekten kaçınan Gündeş, yaklaşık 2 saat kaldığı Pasha’nın muhteşem ışık ve efekt düzenine sahip sahnesinde dillerden düşmeyen şarkılarıyla sevenlerini büyüledi.

Selfie rekoru kırılan gecede, Svarozski taşlarla süslü davulları, vokalistleri ile seslendirdiği pop şarkıları ile muhteşem bir geceye daha imza atan Gündeş,  

“Ben yoruldum hayat gelme üstüme”, “Demir attım yalnızlığa” “Araftayım” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla ayakta alkışlanırken sahneden Pasha çiçekleriyle uğurlandı.

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