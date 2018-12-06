Ebru Gündeş fırtınalar kopardı

Golden Tulip Otel’de sahne alan Ebru Gündeş, dillerden düşmeyen şarkılarıyla hayranlarını büyüledi

Popüler müziğin ünlü yorumcusu Ebru Gündeş, Golden Tulip Otel &Pasha Casino sahnesinde geçtiğimiz Cumartesi 1500’ü aşkın hayranına unutulmaz bir nostalji akşamı yaşattı.

Son derece sade bir sahne kıyafeti ile konukların karşısına çıkan, sahne diyaloglarına girmekten kaçınan Gündeş, yaklaşık 2 saat kaldığı Pasha’nın muhteşem ışık ve efekt düzenine sahip sahnesinde dillerden düşmeyen şarkılarıyla sevenlerini büyüledi.

Selfie rekoru kırılan gecede, Svarozski taşlarla süslü davulları, vokalistleri ile seslendirdiği pop şarkıları ile muhteşem bir geceye daha imza atan Gündeş,

“Ben yoruldum hayat gelme üstüme”, “Demir attım yalnızlığa” “Araftayım” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla ayakta alkışlanırken sahneden Pasha çiçekleriyle uğurlandı.