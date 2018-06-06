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Dereboyu’na yeni soluk

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Mod-a Black mağazası, bol çeşit ve kaliteli ürünleriyle dikkat çekiyor

Dereboyu’na yeni soluk
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Başkent Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesine, yeni bir giyim mağazası daha açılarak hizmete girdi.

Ürünleriyle sadece beylere hitap eden Mod-a Black mağazası, geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan sade bir açılışla konuklarını ağırladı.

Yoğun ilgi gören mağazada erkek gömleği, tişört, kot pantolon, ayakkabı, şapka, bileklik ve kolye gibi birçok ürün mevcut.

Mağazanın direktörleri Gözde-Savaş Çıkan çifti, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, “Müşterilerimize en son moda bol çeşit ve kaliteli ürün seçeneği sunuyoruz”  dedi. DJ. Emrah Polat ise çaldığı setleriyle açılışa renk kattı.

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