Demet izdihamı

Retro Lounge Bar, 777. partisini başarılı sanatçı Demet Aktaş konseri ile kutladı. Tıklım tıklım dolan mekanda coşku tavan yaptı

Girne gecelerinin vazgeçilmez mekanı Retro Lounge düzenlediği konser ve organizasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu 777. Partisini güzel ve başarılı sanatçı Demet Aktaş konseri ile kutlayan Retro gelen konuklardan yine tam not almayı başardı.

Son zamanların en popüler şarkısı O Kedi Buraya Gelecek ile gündeme gelen Demet Aktaş, kendi şarkılarının dışında başka parçalara da yer verdi. Sahne kostümü ile her zamanki gibi göz kamaştıran Demet Aktaş, güzelliği ile gelen konukları büyüledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan güzel sanatçı Retro Lounge’a özel performansı ile hem göze hem kulağa hitap etti. Aktaş’ın söylediği parçalara hep bir ağızdan eşlik eden konuklar gece boyu doyasıya eğlence yaşadı.

Aphrodite Girls’ın muhteşem dans şovları ise geceye oldukça renk katmayı başardı. Mekanın DJ’i Ümit Akdeniz gecenin özel konuğu Demet Aktaş’a eşlik etmesinin yanı sıra çaldığı kendine özgü setlerle de eğlencenin nabzını biran olsun düşürmedi. Türkiye’nin sevilen sanatçısı Nil Özalp da gelen konuklar arasındaydı.

Mekan sahibi Gamze Yücel ise yakın arkadaşları ile gecede eğlenenler arasında yer aldı.