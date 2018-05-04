Deeperise’la coşkulu gece

Whisky Festival’in Sky Lounge & Bar’da gerçekleşen özel partisinde Deeperise, enerji dolu performansı ile viski severlere doludizgin eğlence yaşattı

Johnnie Walker önderliğinde gerçekleştirilen ve her hafta birbirinden özel yıldız isimlerle viski severleri eğlence dolu bir yolculuğa çıkaran The Whisky Festival, 27 Nisan Cuma akşamı Deeperise’ın kabin başına geçtiği muhteşem bir parti ile devam etti. Girne’nin sevilen mekanlarından Sky Lounge & Bar’da eşsiz bir performans sergileyen Türkiye’nin başarılı Dj’lerinden Deeperise, kendi parçalarının yanı sıra festivale özel çaldığı birbirinden hareketli remixlerle geceye katılan konuklara sınırsız eğlence sundu.

Elektronik müziğin Türkiye’de gelişimine katkılar sağlayan müzik direktörü, DJ ve prodüktör İlker Aksungar ise 5 Mayıs Cumartesi akşamı, Lefkoşa’da bulunan The Quota Bar festival heyecanına ev sahipliği yapacak. The Whisky Festival katılımcıları techno ve elektronicaya kadar uzanan muhteşem bir performans gecesiyle coşku dolu, unutulmaz bir parti yaşayacak.