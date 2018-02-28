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Cratos’ta arabesk rüzgarı

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Arabesk tarzı şarkılarla sevilen Serkan Kaya, Cratos Hotel'de sahne aldı ve şarkılarıyla konukları mest etti

Cratos’ta arabesk rüzgarı
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Sanatçı Serkan Kaya geçtiğimiz hafta sonu Cratos Hotel'de sahne aldı.

Arabesk tarzı şarkılarla adeta dinleyenleri mest eden sanatçı konuklara güzel saatler yaşattı. 

Konsere yoğun ilgi gösteren Serkan Kaya hayranları her şarkıya eşlik ederken, sanatçıyla fotoğraf çektirebilmek için adeta yarıştı.

Konser öncesi basına konuşan Kaya, "Yazın Avrupa ve Amerika'da bir takım görüşmelerimiz olacak. Yeni ve farklı projeler için de çalışmalarımız var. Hep aynı şeyleri yapmayı sevmiyorum. İnsanın kendini geliştirmesi her zaman en önemli şeydir." dedi.

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