Colony’den ‘Bir Efsane’ geçti

90’lı yılların popüler sanatçılarından olan ve ‘Bir Efsane’ şarkısıyla ünlenen Hakan Peker, iki gece üst üste sahne aldığı The Arkın Colony Hotel’de konuklara unutulmaz saatler yaşattı

'Bir Efsane', 'Karam', 'Ateşini Yolla Bana', 'İlla ki', 'Camdan Cama', 'Köylü Güzeli', 'Kelimeler Yetmez, 'Karamela' gibi sayısız hite imza atan Hakan Peker, Cuma ve Cumartesi Girne The Arkın Colony Hotel’de sahne alırken izleyenlere tam anlamıyla unutulmaz saatler yaşattı.

Dünden bugüne unutulmaz şarkılarını seslendiren sevilen sanatçı Hakan Peker, sevenlerine muhteşem iki gece yaşattı.

Ünlü sanatçı, aşk şarkıları konseptli konserinde, bir çok sürpriz ve dans şovları da gecede yer alırken Hakan Peker izleyenler arasında Arzu Peker’de yer aldı.

Her iki gecede de salonu dolduran konuklar hareketli parçalar eşliğinde stres atarak keyifli saatler geçirdiler.