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Colony’de tadına doyumsuz fasıl akşamları

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The Arkın Colony Hotel’in sevilen mekanı Misty Fish Restaurant & Bar, cumartesi akşamları huzurlu bir ortam, keyifli bir yemek ve eğlenceli bir fasıl akşamı alternatifi sunuyor

Colony’de tadına doyumsuz fasıl akşamları

Girne’nin sevilen oteli The Arkın Colony Hotel’in sevilen mekanı Misty Bar’da hafta sonu eğlencesi bir başka oluyor.

Misty Bar’ın değişmez sanatçısı olan Mustafa Demiroğlu hafta sonu gecelerinde farklı bir konsept ile eğlence severlerin karşısına çıkıyor.

Otelin dördüncü katında yer alan Misty Fish Restaurant & Bar, huzurlu bir ortam keyifli bir yemek ve eğlenceli bir fasıl akşamı alternatifi sunuyor.

Cumartesi geceleri gerçekleşen Mustafa Demiroğlu ile Misty Fish fasıl akşamlarında eğlence doruğa çıkıyor.

Fasıl gecelerinde konukların isteklerine de yer veren sanatçı, bol bol alkış alıyor.

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