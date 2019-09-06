Çetinkaya'nın gecesi

Necati KÜLAHLILAR
Dr Bülent Dizdarlı'nın başkanlığındaki yönetim kurulunun göreve gelmesi ile birlikte büyük bir toparlanma içerisine giren Çetinkayalılar, geçtiğimiz akşam düzenlenen rakı gecesinde kenetlendiler.
Çetinkaya kulüp lokalinde düzenlenen gece Dr Bülent Dizdarlı'nın konuşmasıyla başladı. Geceye Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu da katıldılar.
Mehmet Harmancı'nın da konuşma yaptığı gecede eğlenceli anlar yaşanırken, kulübe100,000 TL maddi katkı sağlandı