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Bu program çok konuşulacak

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Bu program çok konuşulacak

Kıbrıslı girişimci, başarılı iş kadını Gamze Yücel Agha; konsepti ve tarzı ile ilk olacak dijital programla Kıbrıs’ı sallamaya geliyor. Fütürist Fikir ve İş İnsanı Çağlar Tuncer ile Gamze Yücel Agha; "Futursuz Sohbetler" programı ile dijital dünya ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor

Kıbrıslı Girişimci, başarılı İş Kadını "Gamze Yücel Agha" ile Fütürist Fikir ve İş İnsanı "Çağlar Tuncer"; "Futursuz Sohbetler" Programıyla Dijital Dünya Ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

“Umarsız, Kaygısız, Pervasız ve Bir O Kadar da "Ciddi" ; "Futursuzca Konuları", bir "ordan" bir "şurdan" diyerek "Fütursuzca" işlenecek bu sıra dışı program yakında izleyenleri ile buluşacak.

 "Magazinden modaya, aktüaliteden güncel haberlere, eğlence hayatından turizme, iş dünyasından politikaya, sağlıktan spora kadar bir çok konunun alanında uzman ve ünlü konuklarla; "fütursuzca" konuşulacağı ve zengin içeriği ile dolu dolu olacak olan "Futursuz Sohbetler" programı, telefonların ve dijital dünya ekranların sohbet programı olacak. 

"Türkiye'den KKTC'ye, KKTC'den Dünyaya "Çığırtmaya" hazırlanılan Futursuz Sohbetler" programı, "İnstagram ve YouTube" üzerinden canlı yayınlanacak ve programın her bölümünde alanında bir çok ünlü isim, izleyicilerle buluşacak.

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