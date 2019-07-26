Bu konsept fırtınalar estiriyor

2019 yazında isminden bayağı söz ettiren Myata Lounge &Bar işletme ekibi yaz sezonunda cumartesi gecelerine yeni bir akım getirdi.

90’lar fırtınası olarak reklama çıkan işletme ekibi, var olan 80’s 90’s konseptine Türkiye’den 90’lı yıllara damgasını vurmuş birçok sanatçı ve DJ’leri getirerek yeni bir konsept yarattılar. Geçtiğimiz haftalarda 90’lı yılların vazgeçilmez isimlerinden Ozan Orhon ve Çelik gibi ünlü isimlerin sahne aldığı Myata Lounge &Bar misafirlerine unutulmaz bir hafta sonu sundu. Myata işletme ekibi her hafta 90’lara damgasını vuran DJ ve sanatçılarla eğlence sevenleri buluşturmaya devam edeceklerini söyleyerek, sürprizlere devam edeceklerini bildirdi.