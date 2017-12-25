Bu kez polisler ve eşleri stres attı

Eski Konak Restaurant’ın otantik mekanında bir araya gelen Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinden bir grup polis eşleriyle birlikte kyifli saatler yaşadılar

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin trafik şubesi devriyeler kolu çavuşu Türkay Sezgin ve arkadaşları Eski Konak Restaurant’ta vardiya olarak yılbaşı yemeği düzenlediler. Geceye polisler eşleri ile birlikte katılırken muhteşem bir gece yaşandı.

Geceye katılanlar arasında ise Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ, Trafik Devriyeler Amiri Kutlay Malek ile Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan’da yer aldı.

Keyifli ve neşeli bir akşam yaşanırken, bol bol sohbet edilip güzel yemeklerin tadına bakılırken, gece sonunda herkes 2018’in daha güzel geçmesi dilekleriyle mekandan ayrıldı.