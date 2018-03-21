BigBoss’ta Olga rüzgarı esiyor

Girne Park AVM’de yer alan BigBoss hafta sonu sahne alan Olga Napoli canlı performansıyla konuklardan tam not aldı

Girne Park AVM’de kısa süre önce hizmete giren ve adından sıkça söz ettiren son zamanların gözde mekanı BigBoss dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Gerek konumu gerekse iç mimarisi ile oldukça beğeni kazanan BigBoss şimdi de düzenlediği etkinlikleriyle gelen konuklardan tam not alıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu BigBoss’ta güçlü sesi ve doğal güzelliği ile bütün ilgileri üzerine çeken Olga Napoli sahne aldı. Canlı performansının yoğun ilgi gördüğü gecede gelen konuklar mekanın atmosferine kendilerini kaptırdı. Eğlence severleri etkisine alan Olga Napoli’nin canlı performansı tüm hızıyla BigBoss gecelerini renklendirmeye devam edecek.

Setlerin başında ise ülkemizin başarılı DJ’i Andım Çağdan müziğin ritmine yön verdi. DJ Andım’ın eşsiz performansı ise gelen konukların oldukça beğenisini kazandı.

Chivas Night Party adı altında düzenlenen etkinlikte Aphrodite’nin birbirinden güzel modelleri ise gelen konuklara BigBoss özel shot ikramları yaptı. Kırmızılar içinde dikkat çeken güzel modeller BigBoss gecelerine ayrı bir renk kattılar.