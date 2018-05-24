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Barricade’de muhteşem final

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Barricade Lounge & Bar sezonun son programında birçok yerli sanatçıyı sahnesinde ağırlayarak unutulmaz bir gece yaşattı

Barricade’de muhteşem final
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Kış sezonuna hızlı bir giriş yaparak Lefkoşa Surlariçini kısa sürede canlandıran Barricade Lounge & Bar sezonun son programını geçtiğimiz Cumartesi gecesi adamızın en sevilen müzisyen ve gruplarını bir araya getirerek muhteşem bir gece yaşattı.

Hizmete açıldığı günden itibaren müzikseverlere en iyi şekilde hizmet veren Barricade, sezon boyunca sahnesinde ağırladığı isimlere kapanış gecesinde özel olarak yer verdi.

Bu özel gecede mekanın klasikleşmiş müzik grubu Rast her zamanki gibi dinleyicilerini kendine hayran bırakırken gecenin ilerleyen saatlerde sevilen sanatçı Ahmet Evan’da sahne alarak mekanda coşkunun tavan yapmasını sağladı.

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