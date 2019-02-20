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Arkın Palm Beach Hotel’de Alişan rüzgarı esti

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Sevilen sanatçı Alişan, sahne aldığı Arkın Palm Beach Hotel’de gerek söylediği şarkılar gerekse dinleyenlerin arasına inerek yaptığı sohbetlerle keyifli bir gece yaşattı

Arkın Palm Beach Hotel’de Alişan rüzgarı esti
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Gazimağusa’nın en güzide oteli Arkın Palm Beach Hotel’de geçtiğimiz Cumartesi akşamı Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından Alişan ile aşk dolu bir sevgililer günü gecesi yaşandı.

Türkiye'nin ünlü sanatçılarından Alişan birbirinden güzel ve özel şarkıları kendisini dinlemeye gelen konuklar için söyledi.

Alişan şarkıları ve kendisini dinlemeye gelenlerle yaptığı sohbetlerle büyük ilgi görürken, sahneden inerek konukların arasında söylediği şarkılarla adeta coşkuyu tavan yaptırdı.

Geceye katılan çiftler sevgililer gününün tadını doyasıya çıkarttı.(MHA)

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