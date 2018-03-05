Anlamlı defile

Merit International, ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı ile yine anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına defile düzenledi. Türkiye’nin ünlü mankeni Çağla Şıkel’in de podyuma çıktığı defilede bir kıyafet açık artırma ile 95 bin TL’ye satıldı



Kuzey Kıbrıs’ta Merit International’ın katkılarıyla başlatılan “Turizmci” ve “Modacı” iş birliği devam ediyor. Turizm ve modanın dahil olduğu sosyal sorumluluk projelerinin öncüsü olan Merit International, bu kez Kuzey Kıbrıslı dünyaca ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı ile yeni bir projeye imza attı. 30 parça kıyafetten oluşan Raşit Bağzıbağlı imzalı “Merit Özel Koleksiyonu” önceki gün düzenlenen defile ile Merit Crystal Cove Hotel Balo Salonu’nda sergilendi. Çağla Şıkel’in baş manken olarak podyuma çıktığı defileyi Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs’tan çok sayıda özel davetli takip etti.

Koreografisini Yasin Soy’un hazırladığı defilede mankenlere Merit Oda Orkestrası eşlik etti. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan genç yeteneklerden oluşan Merit Oda Orkestrası klasik parçalar eşliğinde sergilenen kıyafetler büyük beğeni kazandı. Defilenin sonunda koleksiyonda yer alan kıyafetlerden biri açık arttırma usulü 15 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Değerli taşlarla bezeli Raşit Bağzıbağlı imzalı bu özel kıyafet 95 bin TL'ye bir hayırsever tarafından satın alındı. Defileden elde edilen 175 bin TL Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlandı. Gece Merit Crystal Cove Scala Bar'da düzenlenen "after party" ile taçlandı.



Engelsiz bir dünya yaratmak adına sorumluluklarının bulunduğunu belirten Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, Raşit Bağzıbağlı ile ikinci kez bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Raşit Bağzıbağlı ile 27 Mayıs 2017’de düzenledikleri ilk defilenin gelirinin de Kuzey Kıbrıs’ta Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü’ne bağışlandığını hatırlatan Hanzade Özbaş, “Raşit bey, Kuzey Kıbrıs’ın ve Türkiye’nin gurur duyduğu bir modacımızdır.

Bizimle güç birliği yaparak desteğini esirgemeyen Raşit Bağzıbağlı'ya, Koreograf Yasin Soy'a ve ekibine Merit ailesi adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve çok değerli modacılarımız Vural Gökçaylı, Dilek Hanif, Hakkan Akkaya’nın katkılarıyla devam ettirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimize sanatın başka alanlarında da devam edeceğiz. Sponsorluklarımızla değerli adamızı kültür ve sanat alanında canlandırma, bunun yanı sıra dernek, vakıf ve kurumlara da destek sağlama çabasındayız” dedi.

Bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığı için çok şanslı olduğunu belirten Raşit Bağzıbağlı ise, “Merit ailesiyle birlikte böylesi anlamlı bir projede yer almak benim için çok gurur verici” dedi.

95 bin satılan elbise

Çağla Şıkel baş manken olarak podyuma çıktı



