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Ajda Pekkan hayranlarını mest etti

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Süperstar Ajda Pekkan, açık alandaki özel sahnesinde tam anlamıyla unutulmaz bir şov sunarken, şarkıları, dansları ve enerjisiyle hayranlarını mest etti

Ajda Pekkan hayranlarını mest etti
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Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde sahne alan Süperstar Ajda Pekkan, şarkıları, dansları ve enerjisiyle hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. 

Yaz renklerini yansıtan ve uçuşan elbisesiyle hayranlarının karşısına çıkan Süperstar Ajda Pekkan, açık alandaki özel sahnesinde tam anlamıyla unutulmaz bir şov sundu. 

Özel bir koreografi ve ışık gösterileri içinde şarkılarını seslendiren Ajda Pekkan, Kuzey Kıbrıs’ta ve coşkulu bir hayran grubu karşısında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Her iki otelin denize nazır ortak alanındaki sahnesinde şarkılarını seslendiren Pekkan’a hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Konser alanını saatler öncesinde dolduran Ajda Pekkan hayranları, fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.

Türk Patent Enstitüsü tarafından ‘’Tüm Zamanların Değişmeyen Markası’’ ödülünü alan bir sanatçı olan Ajda Pekkan, sahnede şarkıları kadar enerjisiyle de herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Şarkılarını seslendirirken bol bol dans  eden Süperstar, gençlere taş çıkarttı.

Dansçıların da eşlik ettiği Ajda Pekkan, konserinin sonunda, kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini sunduğu hayranlarının alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı

 

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