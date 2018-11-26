Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı (14 aylık evliliğin öyküsü)

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıl 2 aylık evliliklerini noktalama kararı aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada boşandı. Ayrılığın ardından konuşan Ilıcalı, "Boşandığımız için üzgünüz, hakkımızdaki İddialar asılsız" dedi. İşte detaylar ve geçmişten bugüne Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı birlikteliğinin hikayesi...

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.



İlişkilerini noktalamak için Silivri Adliyesi'ne birlikte giriş yapan ikili, gizlilik kararı verilen ve dokuz dakika süren duruşmada tek celsede boşandı.

ACUN'DAN İLK AÇIKLAMA Adliye çıkışı konuşan Acun Ilıcalı, “Her evlilikte boşanma da var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. İkimiz de üzgünüz. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık” ifadelerini kullandı.

ST.TROPEZ’DE DÜĞÜN SİLİVRİ'DE AYRILIK Ilıcalı'nın Var Mısın Yok Musun isimli yarışmayı yaptığı yıllarda programa katılan Şeyma Subaşı ünlü yapımcı ile burada tanıştı.

O dönemde 19 yaşında olan ve Ilıcalı'ya "Varım" diyen Subaşı, yarışmadan 60 bin TL kazanarak ayrıldı.

Ardından Ilıcalı, Subaşı'yı bir yarışmanın kostüm tasarım ekibinde görevlendirdi.

Subaşı ile Ilıcalı bir süre birlikte olduktan sonra kız çocuklarını 2014 yılında dünyaya getirdi.

ABD'de doğum yapan Subaşı ile 4. kez baba olan Ilıcalı çocuklarına Melisa ismini verdi.

İkili, geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez’de dünyaevine girdi.

Ilıcalı ile birlikteliği sonrası adını geniş kitlelere duyuran 28 yaşındaki Subaşı, kısa sürede sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Takipçi sayısını yaklaşık 3 milyona çıkararak fenomen haline dönüşen Ilıcalı, gezdiği ülkeler ve katıldığı etkinliklerle sosyal medyada ilgi odağı oldu.