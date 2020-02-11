Acapulco, çocuklarla renklendi

Acapulco Resort’un sömestr tatilinde düzenlediği ‘Hade Şenliğe’ isimli Çocuk Kampı etkinliği devam ediyor

Kıbrıs’ın yaratıcılık odaklı ilk çocuk kültür ve sanat festivali, olan ‘Hade Şenliğe’ isimli Çocuk Kampı, 6/9 Şubat ve 13/16 Şubat 2020 tarihlerinde, Acapulco Resort’ta gerçekleştiriliyor.

Bu yıl ilki düzenlenen sömestr çocuk şenliği, büyük oyun alanları ve zenginleşen içeriği ile her yaştan çocuk katılımcıyı ve aileleri Acapulco Resort’ta ağırlıyor.

Festivalde atölye çalışmaları, Kıbrıs’ta sanat ve kültür alanında akademik uzman hocalar eşliğinde gerçekleşmekte. Çocuklar ve ebeveynler için birbirinden eğlenceli oyun atölye alanları, söyleşiler, yarışmalar ve sinema aktivitelerinden oluşan dopdolu programıyla Sömestir Çocuk Şenliği, tüm aileleri bir araya getirdi.

Festivalde çocuklar bol bol oyun oynarken, yaratıcılıklarını oyun yoluyla keşfetme fırsatı buluyorlar.

6 ve 9 Şubat tarihlerinde yapılan ilk iki etkinlikte katılımcıların tüm günü eğlence ile geçirdikleri dopdolu Balon Showlar, Yarışmalar, Karaoke, Sinema, Yüz Boyama ve çok sayıda gün boyu şenliklerde farklı sürpriz etkinlikler de yer aldı. Ebeveynlere yönelik ilham verici söyleşi seanslarında ise aralarında yazar, tiyatrocu, oyuncu, uzman akademisyenler ve ressamların bulunduğu önemli isimler konuk olarak katıldılar.