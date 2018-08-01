5 aylık kıza 100 bin liralık ayakkabı koleksiyonu

Kim Kardashian'ın kendisi gibi TV ünlüsü olan kız kardeşi Kylie Jenner, 5 aylık kızı Stormi için 22 bin dolarlık (100 bin TL) ayakkabı koleksiyonu oluşturdu.

Kardashian/Jenner ailesi üyelerinden Kylie Jenner, beş aylık kızının ayakkabı koleksiyonunu sosyal medyadan paylaştı. Jenner’ın Instagram’dan yayınladığı küçük kızı Stormi’nin raflar dolusu ayakkabısının değeri 22 bin dolar (100 bin TL). 20 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızının paylaştığı ayakkabı koleksiyonunda 1000 dolarlık Giuseppe Zanotti, 275 dolarlık Gucci ve 50 dolarlık Nike Air Force ayakkabı bulunuyor.