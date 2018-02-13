Yeşil Adanın Kara Yüzü tanıtıldı

Ülkedeki çevre sorunlarını anlatan “Yeşil Adanın Kara Yüzü” isimli kitabın tanıtımı ve kısa film gösterimi Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde gerçekleştirildi.

Biyologlar Derneği Medya Sekreteri Hasan Sarpten tarafından hazırlanan kitap, 100 fotoğrafta ekolojik sorunları anlamak, kavramak ve çözüm bulmak için mücadele etmek amacıyla hazırlandı.



Tanıtım etkinliğinde konuşma yapan Biyologlar Derneği Medya Sekreteri Hasan Sarpten, Kıbrıs’ın doğasının ve ormanlarının kalkınma adı altında talan edildiğini, yeşil alanların “giderek karardığını” söyleyerek, kitap için bu durumu gösteren en çarpıcı doğa sever fotoğrafları ile bir seçki yaratmaya çalıştıklarını belirtti.



Kitabın gelinen noktayı göstermesi bakımından bir uyarı olarak algılanmasını istediklerini dile getiren Sarpten, hem halkın hem de yöneticilerin çevreyi öncelikli politika olarak görmesi gerektiğini kaydetti.



Projenin, Biyologlar Derneği ve Avrupa Birliği Sivil Büyü programı desteğiyle hazırlandığını söyleyen Sarpen, dağıtımının ücretsiz olarak yapılacağını belirtti.



Hazırlanan kısa filmin televizyon ve sosyal medyada yayımlanacağını kaydeden Sarpten, eğitim materyali olarak da kullanılabileceğini ifade etti.



Konuşmanın ardından fotoğraflardan oluşan kısa film izlendi.