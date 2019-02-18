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YDÜ’de bu kez Türkmen resim sanatı sergilenecek

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Türkmen ressamların kıbrıs modern sanat müzesi için özel olarak hazırladığı 40 eserden oluşan Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi, Perşembe günü Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit tarafından YDÜ’de açılıyor

YDÜ’de bu kez Türkmen resim sanatı sergilenecek
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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türkmen sanatçıların özel sergisine ev sahipliği yapıyor. 6 Türkmen ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 40 eserin sergileneceği Resim Sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açılacak.

Türkmenistan Sanatçıları Sergisi’nin açılışı, 21 Şubat 2019 Perşembe günü, saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında gerçekleşecek. Yağlı boya teknikleri kullanılarak hazırlanan ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan 40 eser daha sonra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü Müzeler bölgesinde kurulan ve kurulduğu günden itibaren yoğun bir şekilde kültür ve sanat faaliyetlerini yürüten Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi, Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi’nin ardından Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi’ne  ev sahipliği yapıyor. Türkmen ressamların, tarihsel ve kültürel güzelliklerini tuvale yansıtarak oluşturduğu eserler ile Türkmen Türklerinin kültür birikimleri sergilenecek. Tuval üzerine yağlı boya çalışmaların yer alacağı sergide, ülkenin kültürel ve tarihi mirası tanıtılarak yaşatılacak.

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