YDÜ büyük ülkelerle yarışır pozisyona gelecek

Son 10 ayda 100’ün üzerinde serginin sanatseverlere sunulduğu YDÜ’de bu kez Kazakistanlı beş ressam ile Türkmenistanlı Ressam Kerimov’un eserlerinden oluşan resim sergileri açıldı

Açılışı yapan Bakan Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünyada birinci sıraya oturabilecek bir sanat tapınağı olduğunu söyleyerek, “YDÜ hiçbir ülkenin yapamadığını yaparak sanatta büyük ülkelerle yarışır pozisyona gelecek” dedi

Kazakistanlı 5 sanatçı ile Türkmenistanlı Ressam Yagshymyrat Kerimov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırlığı ve toplamda 47 eserden oluşan iki ayrı resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Kıbrıs Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonunun, sanat tarihi bağlamında ülkelerini en iyi şekilde temsil edecek eserlerden oluşacağını belirtti. Prof. Dr. Şanlıdağ, bugüne kadar yüzlerce sanatçının proje kapsamında çalıştaylara katılarak sergiler açtığını dile getirdi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Son 10 ayda kampüste açılan sergi sayısı 100’ü aşmış durumdadır. Eser sayısı ise 12.000’in üzerindedir” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, yaratıcılıkta özgürlük sağlayan, Dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak yükseldiğini ifade etti.

Sözlerinin sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Müzeler Bölgesi’nde 7 müze yer alacağını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sanatseverlere sunulacağını kaydetti.

KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜR VE SANATINI BİR ÇATI ALTINDA TOPLAYACAK

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Kuandyk Baimukhanov ise “Yakın Doğu Üniversitesi ailesi Kuzey Kıbrıs toprağına gelen Türk dünyası sanatçılarını sıcak karşıladığınız ve bu anı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Türk dünyasının sanat ve kültürünü bir çatı altında barındıracak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünyada ilk ve tektir. Dünya müzeleri arasında yer alacak bir müze potansiyeline sahip bir müzedir. Bu misyonu gerçekleştirmek adına çalışan ve çaba gösteren herkese başarılar ve enerji dilerim” diye konuştu.

BAKAN TAÇOY: “SANATTA BÜYÜK ÜLKELERLE YARIŞIR POZİSYONA GELECEK OLAN KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ DEVASA ZENGİNLİĞE ORTAM SUNUYOR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünyada birinci sıraya oturabilecek bir sanat tapınağı olduğunu ifade ederek hükümet olarak kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’i gerçekleştirdiği misyondan dolayı kutladıklarını belirtti.

Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesinin hiçbir ülkenin yapamadığını ve sanatta büyük ülkelerle yarışır pozisyona gelecek olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile devasa bir zenginliğe ortam sunduğunu kaydetti.

Bugüne kadar yaratılan 12 bin eser olduğuna dikkat çeken Hasan Taçoy, yaklaşık 3 bin sanatçının ayrı görüş, felsefi yaklaşım ve dünyaya bakış açısının yansıtıldığı büyük bir hazine ve büyük bir zenginlik yaratıldığını sözlerine ekledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Binlerce kişi fiilen KKTC ve Yakın Doğu Üniversitesini ziyaret ederek burada yaratılan imkanlarla ilham kaynaklarını kullanıp kendi eserlerini yaratmışlardır. Böyle bir şey görülmemiş, hiçbir ülke tarafından da böyle bir olay yaşatılmamıştır. Yapılan işin ağırlığı, yükü sorumluluğu gerçek anlamda omuzlarında hisseden Suat Hoca’nın ilgi ve alakası, ne kadar büyük bir olaya imza atıldığını ve dünya çapında birinci sıraya oturabilecek kapasitede bir eser, çok büyük hazine ve tapınağın yaratılmasına vesile olduğunun herkes farkına varmalı” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Türkmenistanlı Ressam Yagshymyrat Kerimov’a Gümüş Anahtar Onur Ödülü, Kazakistanlı Sanatçılara ise Teşekkür Belgesi takdim edildi. Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek iki ayrı serginin açılışı gerçekleştirildi. Tarihsel, anıtsal ve dekoratif gerçeklik tarzındaki eserlerin yer aldığı Kazakistan Sanatçıları Sergisi ile gerçeklik tarzında çalışmaların sanatseverlerin beğenisine sunulduğu Yagshymyrat Kerimov’un Kişisel Resim Sergisi, 2 Eylül 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Kıbrıs Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.