YDÜ, bilim ve yaratılışı tüm unsurlarda bir araya getiriyor”

Kazakistanlı 9 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı “Kazakistan Sanatçıları Sergisi” Ekonomi Bakanı Taçoy tarafından YDÜ’de açıldı. Taçoy, YDÜ’nün, bilişimi ve yaratılışı bütün unsurlarda bir araya getirdiğini vurguladı

Kazakistan’dan 9 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, dünya üniversiteleri ile yarışan dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedefleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik ve inovatif çalışmalarından söz etti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Son 1 ay içerisinde Dünyada bilime yön veren 100 Türk bilim insanından ikisini daha kadromuza dahil ederken 5 olan sayıyı 7’ye çıkardık. Ayrıca CERN’deki iki araştırma grubunun liderleri de yakın zamanda aramıza katıldı. Onlarla birlikte Yakın Doğu ve KKTC adına bu önemli projede paydaş olabilme adına çalışmalarımızı başlattık. 2007 yılında Nobel Ödülü kazanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) üyesi Dr. Azhari Ahmad de Cuma günü itibarıyla akademik kadromuza dahil olarak kadromuzda Nobel Ödülüne sahip 2. kişi oldu” dedi.

Temel amaçlarından birinin de öğrencilerin bilim insanları ile birebir çalıştıkları kampüs yaratmak olduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, değişim programlarına çok önem verdiklerini vurguladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, son 4 yıldır Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde öğrenci kulüpleri aracılığıyla tüm dünyayla staj ve araştırma değişimi programlarını gerçekleştirdiklerini, Hali hazırda 22 ülkeden 61 öğrencinin de bu değişim programları sayesinde kampüste bulunduğunu kaydetti.

Yakın Doğulu öğrencilerin de yurt dışındaki üniversitelerinde değişim programlarına katıldığından söz eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Beş yıla yakın bir süredir tek taraflı ve gizlilik içerisinde Polonya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti vb ülkelerden, Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik gibi fakültelere Erasmus Değişim Programı öğrencilerini kabul etmekteyiz. Bu yıl KKTC’de bir ilki gerçekleştirerek geçtiğimiz ay Litvanya’ya Erasmus Programı kapsamında 2 öğrenci gönderdik. Hedefimiz Güz Dönemi’nde akademisyen değişimini de başlatmaktır. Şu an için farklı ülkelerden 7 öğrenciyi de kampüsümüzde ağırlamaktayız” diye konuştu.,

“DR. SUAT GÜNSEL TOPLUMLARIN VE ÜLKELERİN MANEVİ GELİŞMESİNE DÖNÜK ADIMLAR ATIYOR”

Kazakistan sanatçıları adına konuşan Amanat Nazarkul da, Kuzey Kıbrıs toprağında bulunarak Türk dünyasını birleştiren sempozyuma katıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, Kazakistan sanatçıları adına fikirlerini ve duygularını paylaştı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin şekil ve içerik bakımından essiz ve benzersiz olduğunu dile getiren Nazarkul, “Dr. Suat Günsel’e toplumların ve ülkelerin manevi gelişmesine dönük attığı her adım için şükranlarımızı sunmak isteriz” dedi.

BAKAN TAÇOY: “YDÜ, BİLİM VE YARATILIŞI TÜM UNSURLARDA BİR ARAYA GETİRİYOR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, insanoğlunun önce geçmişini görerek geleceğin planını ona göre yapması gerektiğini ifade ederek, geçmişi bilmeyen insanların gelecek planlarını kuramadığından söz etti.

Bakan Taçoy, “Biz geçmişi öyle bir öğrenmeliyiz ki geleceğe yön verebilelim. Bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimden, sağlığa, sağlıktan eğitime ve boşluk bırakmadan sanata kadar her geçen gün bir daha iyiyi yakalamak için yapılan faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak isterim” dedi.

Dünyada iz bırakmış isimlerin, bilim adamlarının Yakın Doğu Üniversitesi kadrosuna katılmasına da değinen Bakan Taçoy, kurulan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile çok küçük yaştan itibaren bir kişinin gerek sanatsal gerekse de bilimsel yaratıcılığının nasıl açığa çıkarılacağının öğretisinin yapılacağını sağlayan önde gelen kurumlar içerisine girmenin de takdire şayan olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dil ile anlatabileceği kolay olmayan bir sanat müzesine kavuşacağını dile getiren Hasan Taçoy, bir kez daha aynısı üretilmeyecek olan 20 bin eserden oluşan bir hazinenin oluşturulduğunu kaydetti. Bakan Taçoy, bilişimi ve yaratılışı bütün unsurlarda bir araya getiren düşünceye teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Dekoratif unsurlar ile gerçekliğin tuvale yansıtıldığı sergi, 9 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.