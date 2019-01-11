Yatmadan Önce En Az 45 Sayfası Okunması Gereken 20 Kitap

1- Yüzyıllık Yalnızlık – Gabriel Garcia Marquez
2- Elif – Paulo Coelho
3- Piç – Hakan Günday
4- Fareler ve İnsanlar – John Steinbeck
5- Aşkın Ömrü Üç Yıldır – Frederic Beigbeder
6- Patasana – Ahmet Ümit
7- Küçük Prens – Saint Exupery
8- Mahallenin En Şık Abileri – Hakan Dilek
9- Küçük Mucizeler Dükkanı – Debbie Macomber
10- Silmarillion – J.R.R. Tolkien
11- Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali
12- Sesini Kaybeden Şehir – Nazım Hikmet Ran
13- Şeker Portakalı – Vasconcelos
14- Anna Karenina – Tolstoy
15- Uçurtma Avcısı – Khaled Hosseini
16- Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar
17- Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği – Milan Kundera
18- Üvercinka – Cemal Süreya
19- Yabancı – Albert Camus
20- Ben Robot – Isaac Asimov