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Yatmadan Önce En Az 45 Sayfası Okunması Gereken 20 Kitap

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Bu yazıda aslında 2000 kitap da yer alabilirdi ki aslında hala alabilir. Bu benim listem, sizinkileri yorum olarak bekliyorum

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Yatmadan Önce En Az 45 Sayfası Okunması Gereken 20 Kitap
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1- Yüzyıllık Yalnızlık – Gabriel Garcia Marquez

yuzyillik-yalnizlik-gabriel

 2- Elif – Paulo Coelho

paulo-coelho-elif

3- Piç – Hakan Günday

pic-hakan-gunday

4- Fareler ve İnsanlar – John Steinbeck

 fareler ve insanlar ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

5- Aşkın Ömrü Üç Yıldır – Frederic Beigbeder

askin-omru-uc-yildir

6- Patasana – Ahmet Ümit

patasana-ahmet-umit

7- Küçük Prens – Saint Exupery

KÃ¼Ã§Ã¼k Prens ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

8- Mahallenin En Şık Abileri – Hakan Dilek

mahallenin-en-sik-abileri

9- Küçük Mucizeler Dükkanı – Debbie Macomber

kucuk-mucizeler-dukkani

10- Silmarillion – J.R.R. Tolkien

silmarillion-tolkien

11- Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali

kurk-mantolu-madonna-sabahattin-ali

12- Sesini Kaybeden Şehir – Nazım Hikmet Ran

sesini-kaybeden-sehir

  

13- Şeker Portakalı – Vasconcelos

seker-portakali

14- Anna Karenina – Tolstoy

anna-karenina-tolstoy

15- Uçurtma Avcısı – Khaled Hosseini

ucurtma-avcisi

 

16- Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar

saatleri-ayarlama-enstitusu-ahmet-hamdi-tanpinar

17- Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği – Milan Kundera

var-olmanin-dayanilmaz-hafifligi

18- Üvercinka – Cemal Süreya

üvercinka-cemal-süreya

19- Yabancı – Albert Camus

yabanci-albert-camus

20- Ben Robot – Isaac Asimov

ben robot kitap ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

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