Yatmadan Önce En Az 45 Sayfası Okunması Gereken 20 Kitap

Bu yazıda aslında 2000 kitap da yer alabilirdi ki aslında hala alabilir. Bu benim listem, sizinkileri yorum olarak bekliyorum

1- Yüzyıllık Yalnızlık – Gabriel Garcia Marquez 2- Elif – Paulo Coelho 3- Piç – Hakan Günday 4- Fareler ve İnsanlar – John Steinbeck 5- Aşkın Ömrü Üç Yıldır – Frederic Beigbeder 6- Patasana – Ahmet Ümit 7- Küçük Prens – Saint Exupery 8- Mahallenin En Şık Abileri – Hakan Dilek 9- Küçük Mucizeler Dükkanı – Debbie Macomber 10- Silmarillion – J.R.R. Tolkien 11- Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali 12- Sesini Kaybeden Şehir – Nazım Hikmet Ran 13- Şeker Portakalı – Vasconcelos 14- Anna Karenina – Tolstoy 15- Uçurtma Avcısı – Khaled Hosseini 16- Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar 17- Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği – Milan Kundera 18- Üvercinka – Cemal Süreya 19- Yabancı – Albert Camus 20- Ben Robot – Isaac Asimov