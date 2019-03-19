Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Yesin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 ay aydır tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti

Usta tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Yesin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 ay aydır tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Yesin'in cenaze namazı yarın sabah 11:00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenecek olan törenin ardından öğlen namazına mütakip Şakir’in Camii'nde kılınacak. Usta oyuncu, cenaze namazından sonra Ümraniye Ihlamurkuyu mezarlığına defnedilecektir.

Acı haberi rol arkadaşı Mustafa Avkıran da sosyal medya hesabından duyurdu. Avkıran, Yesin ile yer aldığı fotoğrafı, "İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim... Devrin daim olsun!" notuyla paylaştı.