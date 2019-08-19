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TUFAD, Kastamonu’da kültürümüzü tanıttı

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Kastamonu’da “Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali”ne katılan Turizm ve Folklor Araştırma Derneği folklörcüleri hem sundukları ülkemiz kültürünü yansıtan folklor gösterileri hem de çeşitli etkinliklerle ülkemizin tanıtımına katkıda bulundular

TUFAD, Kastamonu’da kültürümüzü tanıttı
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 Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD), Kastamonu’ya bağlı Taşköprü Belediyesi tarafından 33’üncüsü düzenlenen “Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali”nde Kıbrıs Türk kültürünü temsil etti.

TUFAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre ekip Taşköprü’de festival kortej yürüyüşüne katıldı, ardından da gösteriler sundu ve Kıbrıs kültürüne ait yiyecek ve içeceklerin tanıtımını yaptı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal tarafından verilen kahvaltıda festival direktörleri ve tüm gruplar bir araya gelerek kaynaştılar.

13 Ağustos’ta başlayan ve dün sona eren festivale 28 kişilik ekiple katılan TUFAD, Kıbrıs kültürünü yansıtan çeşitli etkinliklerde de yer aldı.

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