Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi

Tiyatro severlerin dört gözle beklediği Kıbrıs Tiyatro Festivali, Genco Erkal’ın tek kişilik oyunu “Merhaba” ile başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali, önceki akşam YDÜ AKKM’de Dostlar Tiyatrosu’ndan Genco Erkal’ın tek kişilik oyunu “Merhaba” ile başladı.

Usta oyuncu Genco Erkal’ın uyarladığı, yönettiği ve tek kişilik oyun şeklinde sahnelediği “Merhaba”, Genco Erkal’ın “Benim yazarlarım” dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor.

“Merhaba” tiyatroseverleri, edebiyat aleminin bu beş büyük ustasıyla müzikli bir yolculuğa çıkardı.

Yıllar öncesinden seyirciye seslenen yazarlar; kimi zaman güldürücü, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman öfkeli gözlemleriyle karanlık günlere ve geleceğe ışık tuttu.

Müzikli bir gösteri olan “Merhaba”da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın besteleri, piyano ve basklarnet eşliğinde seslendiriliyor.

Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber oyun sonunda Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşunun 50. yılını ve usta sanatçı Genco Erkal’ın da 60. sanat yılını kutladıkları belirterek festivalin açılışını onlarla yapmaktan gurur duyduğunu belirtti. Karabiber ayrıca Kıbrıs Türk tiyatrosunun ustaları Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Işın Cem ve Osman Alkaş’ın na 50. sanat yıllarını kutladıklarını kaydetti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı oyun sonunda yaptığı konuşmada, muhteşem bir festival açılışı olduğunu belirterek büyük ustalarla eş zamanlı bir buluşma daha yaşandığını kaydetti.

Tiyatro Festival bugün YDÜ AKKM’de Moda Sahnesi’nin “Maraton” oyunu ile devam edecek. Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebiliyor.





