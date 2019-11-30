Tarihi bir zenginlik oluştu

Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Tataristan Sanatçıları Karma Sergisi ile Azerbaycanlı Sanatçı Rauf İsmailov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı kişisel sergisi, Çalışma Bakanı Sucuoğlu tarafından YDÜ’de açıldı. Sucuoğlu, tarihi bir zenginlik oluştuğunu vurguladı

Kazakistanlı sanatçılar Dulat Kospanov ile Makhsut Ismagulov’a ait 10 eser, Özbekistanlı sanatçılar Babosinov Sarsenbay, Murad Karabaev ve Erkin Aralov’a ait 20 eser ile Tataristanlı sanatçılar Rabis Saliakhov, Albert Shinibaev ve Leila Faizova’ya ait 14 eser ile Azerbaycanlı sanatçı Ashraf Geybatov’a ait 7 eserin sergileneceği karma sergi ile Azerbaycanlı sanatçı Rauf İsmailov’a ait 33 eserden oluşan kişisel resim sergisi Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılan sergi açılışında konuşan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sanatla zekadan ayrı düşmüş yaşantı yabani, duyarsız ve amaçsızdır. Yaşantıyı canlandıran ve çekici hale getiren kişi de sanatçıdır. Sanatçılar hakiki ve destansı kişilerdir. Sanat adına ya bir tavan arasına çekilirler, ya kendilerini fırtınanın ortasında bir gemi direğine bağlarlar ya da binlerce kilometre yol teperler. Cesaret ve asalet sanatçılarda en üst düzeydedir. Asla ödün vermezler ve tek bir motivasyonları vardır. O da anlamlı ve yapmaya değer bir iş yaratmaktır” dedi.

Bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nde yer aldığını, son 1 yılda 195 sergi açılarak, 20.000’e yakın eser üretildiğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte Kampüste 7 Müzenin sanatseverlerle buluşacağını söyledi. Kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler için oluşan materyal sayısının 100.000’e ulaştığını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, bir kültür hazinesinin birikimine hep birlikte şahitlik edildiğini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesinin, belirlediği hedeflere ulaşmak için eğitim, bilim, sanat ve inovasyon ekseninde çalışmaya ve üretmeye yılmadan devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, inovasyonda ise ilk yerli ve elektrikli araba olan Günsel marka otomobilin, yakın zamanda ilk prototipleriyle görücüye çıkacağı müjdesini verdi.

Azerbaycan Sanatçıları adına konuşan Ashraf Geybatov; “Türk dünyası sanatçılarını kendi çatısı altında toplayan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesini dünyada tek ve benzersiz olarak niteleyerek şunları dile getirdi: “Kültürel bakımdan, Kıbrıs adasında benzersiz bir hazine oluşmaktadır. Siyasi yönden ise, oluşan hazine Türk dünyasının yüce tarihini, kesilmeyen bağları ve birliğini göstermektedir. Bu halklarımızın tarihi hatırasıdır. Gördüğüm tüm eserleri ciddi filozofik derinliğine sahiptir ve Türk dünyasının ruhunu, hayatını ve epik anları yansıtmaktadır. Bu hatıra biriktirme misyonunda Dr. Suat Günsel’in çok büyük rolü ve katkıları vardır. Dr. Suat Günsel “sanat sevenlerden” ve “hamiler” den daha ziyade vizyoner adamı ve Türk dünyasının vatanseveridir. Eminim ki zaman içinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk medeniyetinin kültür merkezi olacaktır” dedi.

Kazakistan Sanatçıları adına konuşan Dulat Kospanov da, Türk dünyasının tarihini, kültürünü, geleneklerini ve çeşitliliğini bir araya toplamanın yüce güç istediğini ifade ederek, Dr. Suat Günsel’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile bunu başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Kospanov “Dr. Suat Günsel, siz bir mimarsınız ki kendi projenizi temelinden son çivisine kadar takip ediyorsunuz. Sizin güzel ve misafirperverlik dolu toprağınızda bulunma, diğer sanatçılarla tanışma ve çalışma fırsatı verdiğiniz için sonsuz minnettarız. Ülkemize dönerken güzel hatıraları ve sıcaklığınızı götürüyoruz” dedi.

Özbekistan Sanatçıları adına konuşan Sarsenbay Baybosinov ise, Özabekistan Sanatçıları olarak Kuzey Kıbrıs toprağında bulunmaktan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesine katkı koymaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

Tataristan Sanatçıları adına konuşan Rabis Saliakhov da, Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin hızlı bir şekilde büyümesi şaşırtıcı ve mutluluk verici olduğunu dile getirerek, Dr. Suat Günsel’e teşekkür etti. Saliakhov “Dr. Suat Günsel’e ve ailesine sağlıklı ömür, sönmeyen enerji, ekibinize de başarılar dilerim” sözlerini dile getirdi.

Kişisel Sergisi açılan Azerbaycan sanatçısı Rauf Ismailov ise yaptığı konuşmada, “Sevgisiz dünya olamaz” sözünün Dr. Suat Günsel’i yansıttığını belirtti.“Ismailov, “Daha ilk görüşmemizden, ilk cümlelerden anladım ki Dr. Suat Günsel’in yaptığı her şeyin arkasında bir sevgi vardır. Ve bu bir hikmettir. Kıbrıs’a ilk vardığımda “cennettir” diye düşündüm, ancak daha bilmiyordum ki bu bir başlangıçtır. Cennet gibi şartları ve ilginiz için, misafirperverliğiniz ve profesyonel yaklaşımınız için tüm sanatçılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da yaptığı konuşmada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında açılan sergilerin çıtasının giderek yükseldiğini ifade ederek, cennet gibi bir ada da sanatçılara cennet gibi bir çalışma alanı yaratıldığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu hizmet ve olanakların ikinci bir cennet yarattığını ve sanatçılara büyük bir performans merkezi sunduğundan söz eden Bakan Sucuoğlu, “Bu performansın aratarak devam edeceğini görüyoruz. Suat Hoca’ya misyon üzerine misyon üstleniyor. Sanatın ötesine geçmeye başladı. Sanatla başlayan Türki Cumhuriyetlerin birlikteliği başka yönlerle de devam edecektir” dedi.

İlerleyen dönemlerde daha iddialı ve eserlerin ortaya çıkacağını anlatan Dr. Faiz Sucuoğlu, dünyada Türki Cumhuriyeti sanatçılarının yarattığı en büyük serginin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile olacağını ve bu müzenin ülkemiz için çok önemli olduğunu altını çizdi.

“Ciddi bir rakamsal zenginliğe ulaşılmıştır. Başarı aratarak devam ediyor” diyen Sucuoğlu, bu hazinenin yaratılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Azerbaycan Sanatçıları, Kazakistan Sanatçıları Özbekistan Sanatçıları ile Tataristan Sanatçılara teşekkür belgesi verildi. Kişisel sergisi açılan Azerbaycan sanatçısı Rauf Ismailov’a ise Gümüş anahtar Onur Ödülü takdim edildi. Sergiler, 06 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.