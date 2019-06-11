 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
8 0
Kız öğrenciler aşılanıyor
Kız öğrenciler aşılanıyor
36 0
 
Kanal T ödülleri verildi
Kanal T ödülleri verildi
256 0
Goller Özgün için atıldı
Goller Özgün için atıldı
26 0
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
386 0
Okullarda yaz tatili başlıyor
Okullarda yaz tatili başlıyor
26 0
Terk edilen bir köy: Balalan
Terk edilen bir köy: Balalan
35 0
banner82

“Süreyya’nın Derinleri” okuyucuyla buluşuyor

banner27

banner262
“Süreyya’nın Derinleri” okuyucuyla buluşuyor
banner267

Yeni bir kitap okuyucuyla buluşuyor: “Süreyya’nın Derinleri”. Pervin Ulual’ın kaleme aldığı romanda, “Nobel ödülü kazanan Kıbrıslı Türk kadının annesinin derinlerine iniliyor”.
Pervin Ulual’ın ilk eseri olan kitap, Karina Yayınevi yayını olarak okuyucuyla buluşacak. “Süreyya’nın Derinleri”, 20 Haziran’dan itibaren kitapevlerinde satışa sunulacak.
Yaklaşık 5,5 yıl süren yazımın ardından kitabını tamamlayan Pervin Ulual, romanında, zamanı ileriye alıp 2032 yılına getiriyor.
“Süreyya’nın Derinleri” kitabının tanıtımında, romanla ilgili şunlar aktarıldı:
“Kıbrıslı Türk bir bilim kadını, Nobel Fizik Ödülü kazanır. İşte ne oluyorsa bundan sonra oluyor ve bölünmüş bir ülkenin ambargolar altındaki tanınmamış yanından çıkan bu başarı hikayesi, tüm dünyanın dikkatini Kıbrıs’ın kuzeyine çeviriyor. Nobel’li Bahar’ın annesi Süreyya, birdenbire kendini bir roman kahramanı olarak buluyor. Artık onun derinlerine inme zamanıdır.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.