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Senfoni Orkestrası’ndan iki konser

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Senfoni Orkestrası’ndan iki konser
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2018 yılına iki konser ile veda etti.  CSO’nun “Yeni Yıl Konserleri” kapsamında, dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Marin Gheras solistliğinde ve CSO Orkestra Şefi Ali Hoca şefliğinde gerçekleşen konserlerin, ilki geçtiğimiz perşembe Lefkoşa YDÜ AKKM’de, ikincisi ise cuma günü Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşti. 

Konser programında sırasıyla Brahms’ın Macar Dansı No. 1 Sol Minör, Bela Bartok’un Romen Halk Dansları, Franz Schubert’in Serenade, Alexander Alyabyev’in Bülbül, Ennio Morricone’nin “Bir Zamanlar Amerika’da”, yine Brahms’ın Macar Dansı No. 5 Sol Minör ve No. 2 Re Minör, Boris Dubosarschi’nin “Sinema Suiti”, Nina Rota’nın “Marş”, James Last’ın “Yalnız Çoban”, Grigoras Dinicu’nun “Hora Stacatto ve Ciorcarlia” eserleri yer aldı.

CSO, 2019 yılında ülkemizde ilk kez sahneye konacak olan Opera temsili Gaetano Donizetti’nin Aşk İksiri (L’elisir d’Amore) ile 10 Ocak ve 11 Ocak tarihlerinde seyirciyle buluşacak.

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