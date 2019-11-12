banner255
banner69
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
67 0
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
419 0
 
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
164 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
62 0
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
74 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
19 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
14 0
banner82

Sanatta 51 Yıl

banner27

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Cumhuriyet Sergisi” ile Kıbrıslı Türk Sanatçı Özden Selenge’nin “Sanatta 51 Yıl” adlı kişisel sergisinin, 14 Kasım’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılacağı belirtildi.

Sanatta 51 Yıl
banner267

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek olan “Cumhuriyet Sergisi” ve sanatçı Özden Selenge’nin “Sanatta 51 Yıl” isimli kişisel sergisi, 14 Kasım Perşembe günü saat 08.30’da açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan sergide, 43 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 116 eseri sergilenecek. Sergi; resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf gibi eserlerden oluşacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.