banner255
banner69
2019'un en çok izlenen filmleri
2019'un en çok izlenen filmleri
2 0
Denner: Başarı ekip işidir
Denner: Başarı ekip işidir
10 0
 
“Motodrag”da muhteşem final
“Motodrag”da muhteşem final
17 0
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
95 0
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
45 0
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
37 0
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
88 0
banner82

Sanatseverleri büyüleyen yolculuk

banner27

Feryal Sükan’ın sergisi sanatseverlerle buluştu

Sanatseverleri büyüleyen yolculuk

Ressam Feryal Sükan’ın, 14. Kişisel Resim Sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda önceki akşam açıldı.

Birbirinden özel ve anlamlı resimlerin sunulduğu sergi, 13 Aralık tarihinde kadar 10.00-20.00 saatleri arasında pazar dahil her gün gezilebilecek. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açılışta yaptığı konuşmada, sergilenen resimlerin etkileyici olduğunun ilk bakışta anlaşıldığını belirtti. Akıncı, kişisel 14 sergi açmanın, ciddi bir üretim olduğunun altını çizerek Feryal Sükan’ı tebrik etti.

Akıncı, sanatın toplumsal gelişme yolunda önemli bir uğraş olduğunu belirterek bu yönde katkı yapanları kutladı.

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.