Sanatseverleri büyüleyen yolculuk

Feryal Sükan’ın sergisi sanatseverlerle buluştu

Ressam Feryal Sükan’ın, 14. Kişisel Resim Sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda önceki akşam açıldı.

Birbirinden özel ve anlamlı resimlerin sunulduğu sergi, 13 Aralık tarihinde kadar 10.00-20.00 saatleri arasında pazar dahil her gün gezilebilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açılışta yaptığı konuşmada, sergilenen resimlerin etkileyici olduğunun ilk bakışta anlaşıldığını belirtti. Akıncı, kişisel 14 sergi açmanın, ciddi bir üretim olduğunun altını çizerek Feryal Sükan’ı tebrik etti.

Akıncı, sanatın toplumsal gelişme yolunda önemli bir uğraş olduğunu belirterek bu yönde katkı yapanları kutladı.