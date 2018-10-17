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Ressam Feryal Sükan’ın “Retrospektif” adlı resim sergisi ziyarete açıldı

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Ressam Feryal Sükan’ın “Retrospektif” adlı resim sergisi ziyarete açıldı
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Ressam Feryal Sükan’ın “Retrospektif” adlı resim sergisi YDÜ Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı.
Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla açılan sergi, 28 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir.
Serginin açılışı öncesinde ilk söz alan YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Erdal Aygenç, sanat yapanların fazla söz söylemesinin beklenmediğini kaydederek, aslında kendisinin YDÜ’nün sahip olduğu imkanlar nedeniyle mutluluktan taklalar atmasının doğru olacağını söyledi.
Feryal Sükan’ın 1993-2018 yılları arasında ortaya çıkardığı eserlerin sergileneceğini belirten Aygenç, “Sükan’ın düşündürdüğü bir şey var, o da, sanatçı olmak için illaki bir mektepten geçmenin şart olmadığıdır” dedi.
SÜKAN
Feryal Sükan, bu sergide, 1993 yılından itibaren yaptığı resimlerle, sanatsal, yaşamsal ve duygusal serüven sunmak istediğini belirterek, bu süreci sevenleriyle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Sükan bu sergiyi hayata geçirmesine ve resimlerini böyle güzel bir mekanda sergilemesine destek olanlara teşekkür etti.
ERHÜRMAN
Başbakan Tufan Erhürman ise, Erdal Aygenç’in sözünü ettiği konuşmaması gerekenlerin siyasetle uğraşanlar olduğunu belirterek, YDÜ’de son zamanlarda yapılan güzel şeylerden, -müze gibi- mutluluk duyduğunu söyledi.
Üretmenin hangi alanda olursa olsun önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, “sanatsal üretimin önemi çok çok büyük, çünkü bu alanda herhangi bir sınır tanımıyoruz. Özellikle plastik sanatlarda bu sınırsızlıktan yararlanan sanatçılar uluslararası alanlarda da başarılara imza atıyor” dedi.
Sükan’ın 1993’den beri en yakın takipçisi ve hayranlarından biri olduğunu ifade eden Erhürman, 93’den beri ayrı ayrı gördüğü eserleri burada bir arada görecek olmasının heyecanını yaşadığını kaydetti.
Böyle güzel bir mekanda önemli bir sanatçının “sergüzeştini” izleme fırsatı sunanlara da teşekkür eden Erhürman, “Sizler ürettikçe bu halk var olmaya devam edecek. Daha çok daha kaliteli üretmeye devam edeceğiz, çünkü üretmek var olmaktır” dedi.

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