Öğrencilerin eserleri sergide

YDÜ İletişim Fakültesi’nde öğrenci projeleri etkinliği, Atatürk Eğitim Fakültesi’nde ise Karma Materyal Sergisi düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde sergi ve film gösterimlerinden oluşan öğrenci projeleri dönem sonu etkinliği düzenlendi. Fakülte öğretim elemanları, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Öğrencilerin bir akademik yıl boyunca ürettiği çalışmaların yer aldığı etkinlik, Görsel İletişim ve Tasarım, Radyo Televizyon ve Sinema ile Film Yapımı ve Yayıncılığı bölümlerinin film ve animasyon gösterimleriyle başladı. Öğrencilerin yaratıcılıklarını ve sinematografik becerilerini ortaya koyduğu çalışmalar, sosyal sorumluluk ve farkındalık yaratan konuları işleyen kısa filmler, kamu spotu konulu kinetik tipografileri, iki boyutlu animasyonlar ile serbest-özgün kısa filmler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Etkinliğin ikinci bölümü ise İletişim Fakültesi ‘-1. Kat koridorlarına yerleştirilen çeşitli üç boyutlu sanatsal çalışmalardan oluşan sergi ile devam etti. Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin linol baskı tekniği ve dijital illüstrasyon ile yapılan çalışmaları, web tasarımı arayüz ve ambalaj grafiği, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü öğrencilerinin doğal serbest fotoğrafları ve photoshop ile oluşturdukları çeşitli konuların işlendiği fotoğraflarından oluşan sergi katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Sergi açılışından sonra, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü öğrencilerinin çektiği fotoğraflardan oluşturulan slaytlar, time-lapse çalışmaları, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin hazırladığı karışık teknik ile animasyon filmler, Film Yapımı ve Yayıncılığı 1. sınıf öğrencilerinin hazırladığı fragmanlar ve özgün kısa filmler de sergi alanında yer alan atölyelerde gösterime sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci, İletişim Fakültesinin tüm bölümlerinin öğrencileri ve öğretim elemanlarının özverili çalışmalarıyla gerçekleştirilen etkinliğin, her yıl geleneksel olarak yapıldığını ve fakülte olarak her geçen yıl daha iyi projeler ve sanatsal çalışmaların paylaşılmamasından duyduğu mutluluğu ve gururu ifade etti.

Öte yandan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Okul Öncesi Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalları ile Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından Karma Materyal Sergisi düzenlendi.

Uz. Şebnem Güldal Kan öncülüğünde, Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi ile öğretmen adaylarının meslek hayatlarında kullanabilecekleri materyalleri öğrenmeleri amaçlandı.