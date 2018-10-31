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Modern Sanat Müzesi’nde sergi sırası Hastürk'te

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Mustafa Hastürk'e ait Retrosspektif Resim Sergisi, 2 Kasım’da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı YDÜ Sanat Merkezi’nde Başbakan Erhürman tarafından açılacak

Modern Sanat Müzesi’nde sergi sırası Hastürk'te
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Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı hizmet vermeye başlayan dört galeriye sahip olan Sanat Merkezi, Feryal Sükan'a ait serginin ardından 2 Kasım’da Mustafa Hastürk'e ait Retrospektif Resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Binası’nda kurulan Sanat Merkezi’nde yer alacak olan serginin açılışı 2 Kasım 2018, saat 18.30’da Başbakan Tufan Erhürman tarafından yapılacak.

Mustafa Hastürk'e ait Retrospektif Resim sergisi, 12 Kasım tarihine kadar saat 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sanat Merkezi, Mustafa Hastürk'ün Retrospektif Resim sergisinin ardından, 15 Kasım’da da Yakın Doğu Üniversitesi sanatçılarının karma sergisine ev sahipliği yapacak.

Daha Çok Sanatçıyı Seyirciyle Buluşturmayı Amaçlıyor…

Sanat Merkezi, yurtdışından ve Kıbrıs Türk sanat tarihinde yerini almış sanatçılar ile sanat dünyasında genç yeteneklerin sergilerinin sanatseverlerle buluşmalarını sağlarken, düzenlenecek kişisel ve karma sergilerle, özellikle genç sanatçılara verilecek destekle, ülkede bir sanat piyasasının oluşmasının da zemini oluşturulacak. Halkın sanat üretim sürecini bizzat yaşayarak kendi yaratıcı gücünü keşfetmesi sağlanacağı Sanat Merkezi ile sanata olan ilgi ve sevginin içselleştirilmesine de katkıda bulunulacak.

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