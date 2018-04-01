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Miniklerin resim eğlencesi

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Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında Resim Çizme Yarışması gerçekleştirildi

Miniklerin resim eğlencesi
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Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 26.’sı düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında Resim Çizme Yarışması gerçekleştirildi.

Çanakkale Ortaokulu ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulu’nda gerçekleştirilen 21. Resim Çizme Yarışması’na yaklaşık bin çocuk katıldı.

Yarışmada 1 ve 2. Sınıflar “deniz canlıları” veya “ilkbahar”; 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri ise “Oyunlar ve oyuncaklar ”,  “Hayalinizdeki meslek” veya “Pazar yeri, alışveriş” konularından birini işledi; ana sınıfların konusu ise serbest oldu.

Resim Çizme şöleninde dereceye girenler Türksal İnce Başkanlığında, Taylan Oğuzkan, Cemal Tunceri, Zühre Özkaraman, ve Ali Genç’ten oluşan jüri tarafından belirlenecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, katkılarından dolayı okul yöneticilerine Kıbrıs’ın endemik bitkilerinden olan rozmarin bitkisi verdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter okulları ziyaretinde yaptığı konuşmada,  festivalde bu yıl daha çok öğrenciye ulaşacak şekilde daha çok kültür ve sanat etkinlikleri yapmaya önem verdiklerini ifade etti.

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