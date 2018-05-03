banner107
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
26 0
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
28 0
Müthiş maçta son gülen Real
Müthiş maçta son gülen Real
37 0
Gözler play off ve play outa çevrildi
Gözler play off ve play outa çevrildi
385 2
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
60 0
Magandalara tokat gibi ceza
Magandalara tokat gibi ceza
597 0
Kiralık araç cayır cayır yandı
Kiralık araç cayır cayır yandı
276 0
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
244 0
banner82
banner147

Mahkumlar sanatçılarla buluşuyor

banner27

Merkezi Cezaevi’nde mahkumlar artık şair ve müzisyenlerle buluşuyor. “Yankılı Söyleşiler” isimli proje altındaki ilk söyleşinin konuğu “O Ses Türkiye” yarışması kazananı Lütfiye Özipek ve Grup Rast üyeleri oldu

Mahkumlar sanatçılarla buluşuyor
banner137

Mahkum ve tutukluların topluma kazandırılmasına hizmet etmesi amacıyla, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde, şair ve müzisyenleri mahkumlarla buluşturmayı öngören Merkezi Cezaevi’nde söyleşi projesi başlatıldı.
“Yankılı Söyleşiler” isimli proje altındaki ilk söyleşiye Başbakan Tufan Erhürman ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da katıldı. Mahkûm ve tutuklulara yönelik ilk söyleşinin konuğu “O Ses Türkiye” yarışması kazananı Lütfiye Özipek ve Grup Rast üyeleri oldu.
Başbakan Tufan Erhürman, Merkezi Cezaevi’nde basına yaptığı açıklamada, cezaevlerine intikam alınacak mekânlar olarak görmediklerini, cezaevleri “bir biçimde suçla kaderleri buluşan insanların topluma kazandırıldığı” yerler olarak gördüklerini ifade etti.
Devletin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremediğini kaydeden Erhürman, yeni cezaevinin yıl sonu tamamlanmasıyla birlikte mahkûm ve tutukluların topluma kazandırılması misyonunun daha kolay yerine getirilebileceğini ifade etti.
Söyleşilerin her hafta çarşamba günü iki ay boyunca yapılmasının planlandığını kaydeden Erhürman, yeni cezaevinin tamamlanmasıyla bu tür etkinlik kapsamının arttırılacağını ifade etti.
Etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür eden Erhürman, projenin bu hükümetin tutuklu ve mahkumların topluma kazandırılması yönündeki perspektifinin gösterilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars projenin mahkum ve tutuklulara “insan olduklarını hatırlatmak, onları topluma kazandırma ve yaşama sevinç ve motivasyonlarını arttırma çalışmalarına yardımcı” olması amacıyla tasarlandığını kaydetti.
Şair, müzisyen, sanatçı ve aydınların hayatlarından bir kesinti veya hayat öykülerini anlatarak, mahkûm veya tutukluların topluma kazandırılmasına katkı konulması düşüncesinde olduklarını kaydeden Baybars, mahkûm ve tutukluların topluma kazandırılması amacıyla Yankılı Söyleşiler yanında, 21 yaş altı mahkûm ve tutuklulara yönelik bir çalışma, kişisel gelişim ve meslek edinmelerine yarımcı olmak için Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile bir protokol üzerinde çalıştıklarını kaydetti.
Grup Rast üyelerinden Derviş İşgüzar ise, mahkûm ve tutuklulara hayatta yaşamaya değer çok güzel şeyler bulunduğunu hatırlamak açısından projenin önemli olduğunu kaydetti.
Lütfiye Özipek ise, herkesin cezaevine düşüme olasılığının bulunduğunu göz önünde tutarak mahkum ve tutukluların topluma kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.