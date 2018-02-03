Lütfiye Özipek ‘O Ses Türkiye’de yari finalde

Kuzey Kıbrıs’ın sevilen sesi Lütfiye Özipek yoğun ilgiyle izlenen "O Ses Türkiye" yarışmasında çeyrek final eleme turunu geçerek yarı finale yükseldi

Ülkemizde de yoğun ilgiyle izlenen ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında canlı yayınlarda oylama heyecanı başlarken gözler Kuzey Kıbrıs’tan yarışmaya katılanLütfiye Özipek’e çevrildi. Başarılı performansı ile tüm jüri üyelerini etkileyen Kuzey Kıbrıs’ın sevilen sesi Lütfiye Özipekyarı finalde yarışmaya hak kazandı. 3 Şubat akşamı canlı yayında ilk sınavını verecek olan Lütfiye Özipek SMS oylarıyla belirlenenturda mücadele edecek. Oylamaya Kuzey Kıbrıs Turkcell'liler de her yıl olduğu gibi SMS göndererek katılabilecek.

O Ses Lütfiye

TV 8’de yayınlanan ve beğeniyle izlenen yarışmaya, Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler bu yıl da SMS (kısa mesaj) ile oy göndererek, beğendikleri isimlere destek olabilecek.

Kuzey Kıbrıs’tan yarışmaya katılan Lütfiye Özipek’in başarılı performansı ile öne çıktığı “O Ses Türkiye”de finale sayılı günler kala, yarışmaya adamızdan da SMS ile oy kullanılabilecek.

Binlerce kişinin yarışarak ilerlediği ve eleme usulü yapılan yarışmada birçok eşleşme ve elemeden geçip yarışmaya devam etmeye hak kazanan Lütfiye Özipek’in yarı final performansımerakla bekleniyor.

Athena Grubu’nun solisti Gökhan Özoğuz’un takımında yarışanLütfiye Özipek Kuzey Kıbrıs Turkcell’e yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu ve halkımızın SMS desteğinden mutlu olacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın sevilen sesi Lütfiye Özipek geçtiğimiz yıllarda yarışmaya katılan Kıbrıslı sanatçılarımıza yapılan desteğin önemine değinerek sözlerine şöyle devam etti: “Birçok güzel ses arasından elenerek yarı finale kaldım ve finale doğru ilerliyorum. Bundan son derece mutlu ve gururluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Şimdi SMS oylama sürecine giriliyor, sıra halk oylamasına geliyor. Bundan dolayı çok heyecanlıyım. Herkes beğendiği sese, yarışmacıya oy vererek seçtiği ismi bir üst tura taşıyacak. Hedefim birincilik yarışında sonuna kadar devam etmek. Bunun için hepinizden SMS desteğini rica ediyor, oylarınızı bekliyorum. 3 Şubat akşamı gerçekleşecek yarı finalden sonra finale kalırsam 4 Şubat akşamı da büyük gece için yarışacağım. Herkesioylama başladığında Lütfiye yazıp 1899’a oy göndermeyedavet ediyorum. Tüm halkımıza buradan selamlarımı, sevgi ve saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.

1899’a SMS ile oylama



Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, “O Ses Türkiye” izleyicilerinin, favori yarışmacılarına destek için 1899 kısa numarasına SMS gönderebileceği belirtildi.

“Oy vermek istediğiniz yarışmacının adını yazarak 1899 kısa numarasına SMS göndermeniz yeterlidir” ifadesi kullanılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Turkcell faturalı veya faturasız tüm hatlardan yarışmaya oy gönderimi yapılabileceği söylendi.

Oylamalar3 ve 4 Şubat tarihlerinde



“O Ses Türkiye” yarışmasına Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler de Türkiye’deki izleyiciler ile aynı anda oy gönderebiliyor. Türkiye saati ile 20.00, KKTC saatine göre de 19.00’da başlayacak canlı yayın oylamaları3 ve 4 Şubat akşamları yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, her oy gönderimi için SMS ücretinin 10 SMS, yani 2.61 TL, 49 kontör olduğunu açıklarken, SMS sınırının olmadığını, aynı veya farklı kişilere istendiği kadar mesaj gönderilebileceğini belirtti.