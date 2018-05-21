Lefkelileri hayran bıraktılar

İstanbul Meydan Sahnesi’nin ünlü oyuncuları “Vay Sen Misin Ben Olan” isimli tiyatro oyununu LAÜ’de sahneledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) bahar etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Meydan Sahnesi’nin ünlü oyuncuları“Vay Sen Misin Ben Olan” isimli tiyatro oyununu LAÜ’de sahneledi.Almanya, İsviçre olmak üzere 18 günlük bir Avrupa turnesinin yanında Türkiye’de de 80 kez farklı yerlerde sahnelenen ve beğeni kazanan tiyatro gösterimi LAÜ’de tiyatro severlerle buluştu.

Bazı insanların karakterlerinin yaşam koşullarına göre değişmeyebileceğini, insanın yedisinde neyse yetmişinde de o olabileceğini, iki farklı evliliğin üzerinden mizahi bir dille anlatıldığı gösterime LAÜ’lü ve bölgeli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Aynı kültür ve çevreden yetişmiş iki arkadaşın koşullar aynı olsa bile yapıları gereği farklı kimliklere bürünebileceğinin altının çizildiği oyunda oyuncuların performansı ayakta alkışlandı.

Ömer Pınar’ın yazdığı, Galip Erdal’ın yönettiği oyunda; Kemal Kuruçay, Tuba Erdem, Deniz Oral, Ece Müderrisoğlu, Kemal Zeydan gibi önemli sanatçılar rol alırken, oyun sonunda LAÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen tarafından oyuncular tebrik edilerek oyunculara çiçek ve günün anısına plaket takdim edildi.